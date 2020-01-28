+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства посетил Международный финансовый центр Дубая

28 Января 2020 19:21
Поделиться:
Глава государства посетил Международный финансовый центр Дубая

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы второго дня своего официального визита в Объединённые Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Международного финансового центра Дубая (DIFC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Президент РК пригласил инвесткорпорацию Дубая участвовать в программе приватизации
Глава государства встретился с Правителем Дубая шейхом Мухаммедом Аль Мактумом Касым-Жомарт Токаев посетил городок Международной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае Касым-Жомарт Токаев встретился с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном

Председатель правления DIFC Ариф Амири рассказал Президенту Казахстана о принципах работы специальной экономической зоны, обеспечении привлекательных условий для бизнеса и финансовых институтов путем предоставления необходимой юридической, коммерческой и иной инфраструктуры.

Сегодня в юрисдикции Центра зарегистрировано около 2 300 компаний, вклад которых в ВВП Эмирата Дубай к 2024 году составит около 15 %. Касым-Жомарт Токаев отметил важность тесного взаимодействия МФЦА с DIFC и использования успешного опыта Дубая в работе Международного финансового центра «Астана».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив