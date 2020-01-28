Глава государства посетил Международный финансовый центр Дубая
ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы второго дня своего официального визита в Объединённые Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Международного финансового центра Дубая (DIFC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Председатель правления DIFC Ариф Амири рассказал Президенту Казахстана о принципах работы специальной экономической зоны, обеспечении привлекательных условий для бизнеса и финансовых институтов путем предоставления необходимой юридической, коммерческой и иной инфраструктуры.
Сегодня в юрисдикции Центра зарегистрировано около 2 300 компаний, вклад которых в ВВП Эмирата Дубай к 2024 году составит около 15 %. Касым-Жомарт Токаев отметил важность тесного взаимодействия МФЦА с DIFC и использования успешного опыта Дубая в работе Международного финансового центра «Астана».
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