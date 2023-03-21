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Глава государства посетил мероприятия по случаю празднования Наурыз мейрамы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 19:30
Глава государства посетил мероприятия по случаю празднования Наурыз мейрамы Фото: .akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в торжествах, посвященных Наурызу. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев с этим замечательным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Издревле наши предки отмечали Наурыз – праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца. Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил. Для нашего народа праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие. В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодежью. Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья. Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления», – сказал Президент.

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Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ровно год назад он провозгласил в стране масштабную модернизацию во всех сферах.

«Население поддержало наши инициативы. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены ключевые поправки в Конституцию. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти. Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые явились очень важным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая политическая веха в развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза.

Сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника. В дни великого народного праздника наша страна значительно преобразилась. Полное обновление политической системы придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель», – заявил Глава государства.

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Президент выразил уверенность в том, что народ Казахстана ждет светлое будущее. Он подчеркнул, что интересы государства – превыше всего, отметив, что будущее страны находится в руках подрастающего поколения. Он призвал всех соотечественников внести свой вклад в развитие страны.

«Не зря в народе говорят: «Сила в единстве». Если мы сохраним согласие и сплоченность в обществе, то достигнем нашей ключевой цели – построим Справедливый Казахстан. Нам нужно объединиться и проявить солидарность на пути к достижению общей цели. В этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы. Пусть сбудутся все помыслы тех, кто держит пост Ораза! Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость! Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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Президент принял участие в благотворительной акции «Жүрек жылуы». В ходе акции, проходящей в течение марта, оказывается помощь социально незащищенным группам населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры.

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Волонтеры попросили Главу государства выбрать из сундука одно из писем.

Прочитав письмо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание его автора будет исполнено. Кроме того, Президент выразил признательность молодым людям, организовавшим эту благотворительную акцию.

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Глава государства также посетил мероприятие «Жеті қазына» в конноспортивном оздоровительном комплексе «Арғымақ».

Председатель общественного фонда «Клуб национальной охоты Nomad» Болат Кунанбаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак.

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Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

«Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и Министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон», – подчеркнул он.

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Касым-Жомарту Токаеву показали шоу конных наездников Nomad Stunts. Каскадеры продемонстрировали казахские национальные игры – аударыспақ, қыз қуу, теңге ілу, садақ ату, а также парад номадов.

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Руководитель группы Жайдарбек Кунгужинов рассказал Президенту, что в 2020 году стал обладателем престижной каскадерской награды Taurus World Stunt Awards.

Глава государства пожелал успехов участникам группы Nomad Stunts, пропагандирующих национальный спорт в мировом кинематографе и подарил Жайдарбеку Кунгожинову седло.

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В продолжение праздничной программы Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова.

На сцене центрального концертного зала «Қазақстан» полюбившиеся народу хиты и музыкальные композиции знаменитого композитора исполнили известные певцы Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Мейрамбек Беспаев, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Канат и Светлана Айтбаевы, а также эстрадно-симфонический оркестр Астаны, солисты Музыкального театра юного зрителя и другие деятели искусства. В качестве почетного гостя концерт также посетила супруга композитора Жамиля Калдаякова, а его сын Мухтар и внучка Айсулу Калдаяковы выступили с музыкальным номером.

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Президент Казахстана   Акорда   Наурыз   Токаев Касым-Жомарт  
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