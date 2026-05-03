Глава государства посетил конюшню с подаренными ему лошадьми
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в праздничный майский день посетил конюшню Управления делами, где ознакомился с условиями содержания лошадей, подаренных ему в разные годы, передает Kazinform со ссылкой на БОРТ №1.
Год назад в Астане родилась кобыла ахалтекинской породы, имя Ақжан ей дал сам Глава государства. Она отличается уникальной изабелловой мастью, то есть редким окрасом, в котором сочетаются бело-розовые оттенки.
На этом фоне выделяются темно-зеленые глаза молодой красавицы. Ақжан обладает высоким уровнем интеллекта, что непременно отмечают специалисты по именно этой породе лошадей.
Президент находит время для посещения конюшни и со своей руки кормит всех без исключения лошадей, включая четырех арабских скакунов, прибывших недавно в качестве подарка из Катара.
Около полугода назад поголовье ахалтекинских скакунов пополнилось кобылкой буланой масти, которую Глава государства назвал Ақниет. Она тоже имеет все внешние данные, чтобы достойно представлять отечественное коневодство на международной арене.