Глава государства посетил конюшню с подаренными ему лошадьми

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в праздничный майский день посетил конюшню Управления делами, где ознакомился с условиями содержания лошадей, подаренных ему в разные годы, передает Kazinform со ссылкой на БОРТ №1.

Год назад в Астане родилась кобыла ахалтекинской породы, имя Ақжан ей дал сам Глава государства. Она отличается уникальной изабелловой мастью, то есть редким окрасом, в котором сочетаются бело-розовые оттенки.

На этом фоне выделяются темно-зеленые глаза молодой красавицы. Ақжан обладает высоким уровнем интеллекта, что непременно отмечают специалисты по именно этой породе лошадей.

Фото: БОРТ1

Президент находит время для посещения конюшни и со своей руки кормит всех без исключения лошадей, включая четырех арабских скакунов, прибывших недавно в качестве подарка из Катара.

Фото: БОРТ1

Около полугода назад поголовье ахалтекинских скакунов пополнилось кобылкой буланой масти, которую Глава государства назвал Ақниет. Она тоже имеет все внешние данные, чтобы достойно представлять отечественное коневодство на международной арене.