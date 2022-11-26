Глава государства посетил концерт отечественных мастеров искусств в Астане

26 Ноября 2022, 20:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После церемонии инаугурации Президент Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

После церемонии инаугурации Президент Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств.

На сцене центрального концертного зала «Қазақстан» выступили известные певцы Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Биржан Хасангалиев, Ушкын Жамалбек, Тамара Асар, а также солисты театра «Астана Балет», танцевальные коллективы «Contrast», «Terra» и другие деятели искусства.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации можно прочесть здесь.

Сегодня в 21:30 часов в эфире республиканских телеканалов покажут специальный выпуск с церемонии инаугурации Главы государства.