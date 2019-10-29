Глава государства посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра ситуационного управления, достижениями вуза по внедрению цифровых технологий, а также кластером развития бизнес-компетенций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства также осмотрел Центр обслуживания «Керемет», расположенный на территории студенческого кампуса. Данный центр оказывает свыше 500 различных услуг для студентов и преподавателей по принципу «одного окна».































