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Глава государства посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби

29 Октября 2019 18:47
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Глава государства посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра ситуационного управления, достижениями вуза по внедрению цифровых технологий, а также кластером развития бизнес-компетенций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства также осмотрел Центр обслуживания «Керемет», расположенный на территории студенческого кампуса. Данный центр оказывает свыше 500 различных услуг для студентов и преподавателей по принципу «одного окна».









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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Вузы,
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