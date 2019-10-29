Новости
Глава государства посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби
29 Октября 2019 18:47
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра ситуационного управления, достижениями вуза по внедрению цифровых технологий, а также кластером развития бизнес-компетенций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеПрезидент Казахстана посетил «Дом инвестиций» Президент подарил Центру по реабилитации и социализации детей с ДЦП в Алматы микроавтобус Глава государства высказался о нехватке мест в школах и детсадах в Алматы
Глава государства также осмотрел Центр обслуживания «Керемет», расположенный на территории студенческого кампуса. Данный центр оказывает свыше 500 различных услуг для студентов и преподавателей по принципу «одного окна».
Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Вузы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Госсекретарь РК встретился с коллективами научных учреждений и вузов столицы
- Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
- Президент Казахстана посетил «Дом инвестиций»
- Президент подарил Центру по реабилитации и социализации детей с ДЦП в Алматы микроавтобус
- Глава государства высказался о нехватке мест в школах и детсадах в Алматы
- Аида Балаева рассказала, с какими проблемами алматинцы обращались к Президенту
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047