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Глава государства посетил Центр ядерной медицины
15 Августа 2022 14:56

Глава государства посетил Центр ядерной медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил Медицинский центр Управления делами Президента РК, где ознакомился с новыми объектами – Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Посещение началось с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено на предстоящий сентябрь. Запуск Центра позволит на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, кардиологические и неврологические патологии, а также создать условия для значительного снижения очереди пациентов на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение.

Особенность нового диагностического блока – позитронный эмиссионный компьютерный томограф. Уникальность данного аппарата заключается в высокой скорости сканирования и повышении качества диагностики, что существенно позволит увеличить количество исследований пациентов с 3 до 7 тысяч в год. В странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о других возможностях Центра ядерной медицины, в том числе циклотронном комплексе, который позволит наладить производство 9 радиофармпрепаратов, 8 из этих препаратов ранее не производились в Казахстане.

В ходе посещения Глава государства также осмотрел новый кардио-диагностический блок, имеющий 7 терапевтических отделений для лечения и реабилитации пациентов со сложными заболеваниями.

В завершение Президент провел беседу с врачами и учеными, отметив, что открытие Центра ядерной медицины является знаковым событием. Он высказал уверенность в том, что его деятельность послужит укреплению здоровья граждан и повышению доступности новейших медицинских технологий для казахстанцев.


Фото: akorda.kz


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