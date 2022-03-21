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    15:11, 21 Март 2022 | GMT +6

    Глава государства посетил Центр настольного тенниса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы Касым-Жомарт Токаев посетил новый Центр настольного тенниса, соответствующий всем требованиям Международной федерации настольного тенниса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент ознакомился с инфраструктурой спортивного комплекса, а также сыграл в настольный теннис с юной спортсменкой.



    В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал молодым спортсменам удачи и оставил автограф на теннисной ракетке.

    Ультрасовременный центр рассчитан на 12 теннисных столов в соревновательном режиме и 24 стола – в тренировочном. Зал оснащен шестью автоматическими тренажерами для настольного тенниса, профессиональным аудио- и видеооборудованием, трибунами для зрителей на 328 мест.


    Теги:
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