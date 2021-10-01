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Глава государства посетил Актогайский горно-обогатительный комплекс

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Октября 2021, 16:28
Глава государства посетил Актогайский горно-обогатительный комплекс

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил Актогайский горно-обогатительный комплекс ТОО «KAZ Minerals Aktogay», где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй обогатительной фабрики на месторождении. Это позволило руднику войти в число крупнейших в мире по производству меди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Президент ознакомился с основными показателями деятельности «KAZ Minerals Aktogay», осмотрел процесс добычи руды. Затем Глава государства дал официальный старт производству на новой сульфидной фабрике и выступил с речью перед сотрудниками предприятия.

Поздравив с успешным запуском фабрики, Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическую важность проекта, призванного придать новый импульс развитию национальной индустрии.

— Как я отметил в Послании, в прошлом году впервые за 10 лет индустриализации вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли и составил 13 %. По итогам 8 месяцев текущего года темпы роста обрабатывающей промышленности сохраняются, достигнув почти 6 %. В рамках Карты индустриализации запущено более 120 новых производств с созданием 12 тысяч рабочих мест. До конца года будет принят Закон «О промышленной политике». В целом наша задача – к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, а производительность труда – на 30 %. Для этого нам нужны современные экспортоориентированные предприятия с элементами Индустрии 4.0. Всем этим параметрам соответствует новая обогатительная фабрика, — подчеркнул он.

Обращаясь к сотрудникам предприятия, Президент отметил, что они вносят практический, осязаемый вклад в развитие экономики нашей страны.

Наряду с этим Глава государства обратил внимание на социально-экономические выгоды от запуска объекта.

— Вырастет экспорт переработанной продукции. Будет создано 700 новых рабочих мест. Бюджет получит дополнительно 80 млн долларов в виде налоговых отчислений. Комбинат активно участвует в строительстве новых социальных объектов, улучшении оснащенности образовательных и медицинских учреждений Восточно-Казахстанской области, — считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил уникальность предприятия и высоко оценил уровень социальной ответственности его руководства.

— В современном Казахстане благодаря усилиям Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева создаются такие крупные объекты индустрии. Они являются объектами внимания всего мирового сообщества, индустриального сообщества, которое понимает, в чем смысл промышленности. Это достойный пример социальной ответственности бизнеса. Мы должны выразить признательность руководству данного комбината за большое внимание вопросам социальной жизни, — сказал Президент.

Президент выразил признательность строителям, которые в кратчайшие сроки смогли построить фабрику.

— Это стало достойным подарком к 30-летию Независимости. Ранее я уже говорил о необходимости уделять внимание реализации таких конкретных проектов. Новое предприятие – наглядное тому подтверждение, — заключил Глава государства.

На церемонии запуска фабрики также выступили председатель совета директоров KAZ Minerals PLС Олег Новачук и молодые сотрудники предприятия, которые выразили благодарность Президенту Казахстана за всемерную поддержку.

Проект расширения перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа был начат в 2017 году в рамках реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития группой компаний «KAZ Minerals». Запуск второй очереди комбината позволит увеличить переработку руды с 25 до 50 млн тонн в год. В целом инвестиции в разработку месторождения, включающего проекты Актогай I и Актогай II, достигли 3,2 млрд долларов.

Планируется, что с 2022 года на месторождении будет производиться 190 тысяч тонн меди, в том числе 20 тысяч тонн катодной меди. Общая численность персонала всего комплекса составляет более 3 тысяч человек. На предприятии активно применяются передовые технологии, в том числе программы на основе искусственного интеллекта.

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Президент Казахстана   Восточно-Казахстанская область   Акорда   Промышленность   Экономика  
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