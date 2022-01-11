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    12:01, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Глава государства поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решить вопрос с транспортным и материально-техническим обеспечением, увеличить численность подразделения Специального назначения Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии, повысить уровень боеготовности, дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами. Нужно увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов», - сказал Президент РК на заседании Мажилиса Парламента РК.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Теги:
    МВД РК Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Вооруженные силы Главная Правоохранительные органы Мажилис
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