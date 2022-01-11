Глава государства поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решить вопрос с транспортным и материально-техническим обеспечением, увеличить численность подразделения Специального назначения Министерства внутренних дел РК и Национальной гвардии, повысить уровень боеготовности, дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами. Нужно увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов», - сказал Президент РК на заседании Мажилиса Парламента РК.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.