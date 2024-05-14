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    17:59, 14 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства поручил увеличить логистический потенциал АО «Казпочта»

    Глава государства поручил увеличить логистический потенциал АО «Казпочта»
    Фото: Акорда

    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Асел Жанасова представила результаты деятельности АО «Казпочта» за 2023 год и текущее финансовое положение компании:

    • впервые за 5 лет компания получила прибыль в размере 2,4 млрд тенге и выплатила акционеру дивиденды в размере 1,5 млрд тенге;
    • общий объем налоговых отчислений и пошлин составил 32,7 млрд тенге.

    Она также доложила, что за последний год объем посылок увеличился на 35%, вдвое возросла скорость доставки посылок внутри страны. Проинформировала о том, что АО «Казпочта» установила партнерские отношения с YTO Express Group — компания намерена открыть высокотехнологичный склад класса «А» в Алматы площадью около 40 000 квадратных метров. Объект должен стать ключевым транзитным узлом на евразийском пространстве, повысив транзитный потенциал Казахстана на маршрутах из Китая в ЕС, ЕАЭС и Центральную Азию.

    Председатель правления ознакомила Президента с текущим состоянием инфраструктуры и сети отделений по стране.

    Глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению и увеличению логистического потенциала компании.

    Теги:
    Акорда Президент Токаев Касым-Жомарт Казпочта
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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