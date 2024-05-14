Глава государства поручил увеличить логистический потенциал АО «Казпочта»
Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта» Асел Жанасову, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Асел Жанасова представила результаты деятельности АО «Казпочта» за 2023 год и текущее финансовое положение компании:
- впервые за 5 лет компания получила прибыль в размере 2,4 млрд тенге и выплатила акционеру дивиденды в размере 1,5 млрд тенге;
- общий объем налоговых отчислений и пошлин составил 32,7 млрд тенге.
Она также доложила, что за последний год объем посылок увеличился на 35%, вдвое возросла скорость доставки посылок внутри страны. Проинформировала о том, что АО «Казпочта» установила партнерские отношения с YTO Express Group — компания намерена открыть высокотехнологичный склад класса «А» в Алматы площадью около 40 000 квадратных метров. Объект должен стать ключевым транзитным узлом на евразийском пространстве, повысив транзитный потенциал Казахстана на маршрутах из Китая в ЕС, ЕАЭС и Центральную Азию.
Председатель правления ознакомила Президента с текущим состоянием инфраструктуры и сети отделений по стране.
Глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению и увеличению логистического потенциала компании.