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Глава государства поручил увеличить инвестиции в столицу

8 Октября 2019 11:32
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Глава государства поручил увеличить инвестиции в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал снижение инвестиций в Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам необходимо в первую очередь решить следующие вопросы. Первое: Нур-Султан должен оставаться городом с благоприятной экономической и бизнес-средой. Одна из приоритетных задач – привлечение инвестиций. Столица всегда была лидером по привлечению инвестиций, так и должно оставаться. Ежегодно в городе проводятся инвестиционные и экономические форумы, это практика будет продолжаться. Будь то инвесторы либо общественные деятели – они в первую очередь приезжают в нашу столицу», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

В то же время, по его словам, впервые за последние 10 лет отмечается снижение объемов инвестиций.

«Столица сегодня занимает далеко не первое место среди всех городов Казахстана. Я обращаю внимание и министра иностранных дел и акима города на этот очень плохой, нерадужный показатель», - констатировал Президент.

«Нужно обратить самое серьезное внимание на данную негативную тенденцию. Акимату и МИД поручено усилить работу и показать в ближайшее время конкретные результаты», - добавил Глава государства.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы .

Глава государства озвучил задачи по развитию города.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Инвестпроекты, Нур-Султан, Реализация Послания,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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