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Глава государства поручил увеличить инвестиции в столицу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал снижение инвестиций в Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нам необходимо в первую очередь решить следующие вопросы. Первое: Нур-Султан должен оставаться городом с благоприятной экономической и бизнес-средой. Одна из приоритетных задач – привлечение инвестиций. Столица всегда была лидером по привлечению инвестиций, так и должно оставаться. Ежегодно в городе проводятся инвестиционные и экономические форумы, это практика будет продолжаться. Будь то инвесторы либо общественные деятели – они в первую очередь приезжают в нашу столицу», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.
В то же время, по его словам, впервые за последние 10 лет отмечается снижение объемов инвестиций.
«Столица сегодня занимает далеко не первое место среди всех городов Казахстана. Я обращаю внимание и министра иностранных дел и акима города на этот очень плохой, нерадужный показатель», - констатировал Президент.
«Нужно обратить самое серьезное внимание на данную негативную тенденцию. Акимату и МИД поручено усилить работу и показать в ближайшее время конкретные результаты», - добавил Глава государства.
Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы .
Глава государства озвучил задачи по развитию города.
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