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Глава государства поручил своевременно восстановить Экибастузскую ТЭЦ

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
9 Августа 2023, 13:29
Глава государства поручил своевременно восстановить Экибастузскую ТЭЦ Фото: t.me/aqorda_resmi

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр доложил Президенту о мерах поддержки Правительством модернизации системы теплоснабжения города Экибастуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поручил качественно и своевременно закончить работу по восстановлению Экибастузской ТЭЦ.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

Президент посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали.

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