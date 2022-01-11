Глава государства поручил создать общественный социальный фонд «Казақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Казақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поручаю создать общественный социальный фонд «Казақстан халқына» он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту не подъемные, будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах, окажем содействие способным детям. Поддержим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Было отмечено, что из средств этого фонда поддержат семьи погибших полицейских и военнослужащих.

«Это лишь отдельные примеры. Подчеркну, это не фонд Президента или Правительства, либо какого-то другого государственного органа, это фонд всех казахстанцев, это народный фонд. Он не будет функционировать при Администрации или Правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте, вся информация будет открытой. Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.