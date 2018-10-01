Глава государства поручил решить вопросы трехсменных и аварийных школ в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Актюбинскую область Президент РК поинтересовался у акима области, как решается вопрос трехсменных и аварийных школ в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день, по словам акима области Бердыбека Сапарбаева, в регионе насчитывается 14 трехсменных и 7 аварийных школ.

«В Шалкаре есть даже 100-летняя школа, мы ее исследовали, она развалится не сегодня-завтра.

Мы введем новые школы в этом году, в следующем году построим еще 6 школ и этим решим данный вопрос.

Но что еще важнее - в регионе растет число детей. В этом году, например, школьников в области стало больше на 5 тысяч. Это говорит об улучшении благосостояния жителей. Если раньше семьи заводили не более 2 детей, то теперь уже больше. Вот почему мы строим квартиры и реализуем программу 7-20-25», - сказал аким.

Выслушав акима, Президент поручил ускорить работу по решению проблемы трехсменок и аварийных школ в регионе.