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Глава государства поручил решить вопросы трехсменных и аварийных школ в Актюбинской области

15 Октября 2018 20:10 121
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Глава государства поручил решить вопросы трехсменных и аварийных школ в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Актюбинскую область Президент РК поинтересовался у акима области, как решается вопрос трехсменных и аварийных школ в регионе,  передает корреспондент МИА  «Казинформ». 

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На сегодняшний день, по словам акима области Бердыбека Сапарбаева, в регионе насчитывается 14 трехсменных и 7 аварийных школ.

«В Шалкаре есть даже 100-летняя школа, мы ее исследовали, она развалится не сегодня-завтра.

Мы введем новые школы в этом году, в следующем году построим еще 6 школ и этим решим данный вопрос.

Но что еще важнее - в регионе растет число детей. В этом году, например, школьников  в области стало больше на 5 тысяч. Это говорит об улучшении благосостояния жителей. Если раньше семьи заводили не более 2 детей, то теперь уже больше. Вот почему мы строим квартиры и реализуем   программу 7-20-25», - сказал аким.

Выслушав акима, Президент поручил ускорить работу по решению проблемы трехсменок и аварийных школ в регионе.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование, Президент Казахстана,
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Автор:

Самал Ендибаева

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