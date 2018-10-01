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Глава государства поручил реорганизовать Службу экономических расследований

5 Октября 2018 15:39 292
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Глава государства поручил реорганизовать Службу экономических расследований

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил необходимость реорганизации Службы экономических расследований, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«Надо реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Глава государства отметил, что Казахстану необходимо двигаться к построению безналичной экономики.

«Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, идут взятки и коррупция. В связи с этим Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневой экономики как минимум на 40 процентов», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Серик Сабеков

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