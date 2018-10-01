Глава государства поручил реорганизовать Службу экономических расследований

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил необходимость реорганизации Службы экономических расследований, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Надо реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Глава государства отметил, что Казахстану необходимо двигаться к построению безналичной экономики.

«Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, идут взятки и коррупция. В связи с этим Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневой экономики как минимум на 40 процентов», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.