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Глава государства поручил реорганизовать Службу экономических расследований
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил необходимость реорганизации Службы экономических расследований, передает коррепондент МИА «Казинформ».
«Надо реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Глава государства отметил, что Казахстану необходимо двигаться к построению безналичной экономики.
«Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, идут взятки и коррупция. В связи с этим Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневой экономики как минимум на 40 процентов», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.
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