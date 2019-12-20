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Глава государства поручил разработать Единый реестр внешнего долга

20 Декабря 2019 12:47
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Глава государства поручил разработать Единый реестр внешнего долга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Единый реестр внешнего долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Требуется прекратить спекуляции на предмет чрезмерной задолженности нашей страны перед внешними кредиторами. До 1 апреля 2020 года министерства национальной экономики, финансов и Нацбанк должны разработать Единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице.

Глава государства добавил, что власть заинтересована в установлении диалога и проведении реформы, и общественность принимает работу Нацсовета как форму конструктивного диалога.

«Нацсовет доказал, что может оправдать доверие общества. Мы посредством конструктивного диалога формируем основу новой политической культуры. Благодаря этому на передний план выходят такие ценности, как плюрализм мнений и альтернативные взгляды, конструктивная позиция и ответственность», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Общество, Нацсовет-2019,
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Автор:

Серик Сабеков

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