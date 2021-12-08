Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О точечной застройке высказался аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как объяснил аким Бакытжан Сагинтаев, вопрос по точечной застройке является проблемой не одного дня.
«Когда я начал встречаться с людьми, на каждой встрече мне говорили, что будет с точечной застройкой. Мы разбирались, что такое точечная застройка, откуда она появилась и в чем проблема, о чем люди беспокоятся. Глава государства тоже обратил внимание, он дал поручение разобраться в проблеме. Я пришел с предложением, что если мы не примем правила застройки города, особенно центральной части, мы никогда не решим эту проблему», - сказал Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.
По словам акима, согласно поручению Президента в течение 6 месяцев отрабатывали вопрос точечной застройкой вместе с общественниками.
Он также уточнил, что строить дома в центре города не могут.
«В мае программа была принята, и сегодня жестко работаем по этой программе. Практически все понимают, что в центре делать нечего. Ничего невозможно сделать по этим правилам. Потому что там высотность, там плотность, где-то должно быть столько-то квадратных метров открытых площадей, детские сады, школы… Ну невозможно все это сделать. Поэтому лучше будет строить в других местах, чем иметь проблему», - считает Бакытжан Сагинтаев.
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