    14:33, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства поручил рассмотреть и учесть каждое предложение по реформе Парламента

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Государственного советника – руководителя Рабочей группы по Парламентской реформе Ерлана Карина, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    карин токаев
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о промежуточных результатах деятельности Рабочей группы по Парламентской реформе.

    Как сообщил Государственный советник, со дня запуска специального раздела «Парламентская реформа» на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov в течение месяца получено около 300 предложений от граждан и общественных деятелей по данному вопросу.

    Наряду с этим, свои предложения направили 6 политических партий: «Amanat», «Ауыл», «Акжол», «Respublica», Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия. В них обозначены возможные механизмы функционирования однопалатного парламента и полномочий парламентских партий.

    Также свои экспертные рекомендации внесли члены Рабочей группы по Парламентской реформе.

    В настоящее время ведется анализ и обобщение поступивших предложений. На 2 декабря 2025 года запланировано проведение второго заседания Рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по отдельным направлениям.

    Глава государства еще раз подчеркнул важность и значимость предстоящей парламентской реформы, которая станет новым этапом политических преобразований в стране.

    Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать конкретные рекомендации по модернизации парламентской системы.

    Асель Елюбаева
    Автор
