Глава государства поручил профинасировать капремонт медучреждений Жетысу
Вместе с тем, Глава государства констатировал, что в регионе ряд учреждений здравоохранения нуждаются в срочном капитальном ремонте. Это областная детская больница в Талдыкоргане, районные больницы в Аксуском и Кербулакском районах.
«Поручаю Правительству обеспечить финансирование данных проектов из республиканского бюджета», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также отметил, что в регионе, несмотря на общее снижение смертности, растет количество смертей от злокачественных новообразований. Поэтому нужно выделить средства на укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкоргане. При этом важно усилить профилактику и диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступ больных к своевременному лечению и необходимым лекарственным препаратам.