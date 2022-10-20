Глава государства поручил профинасировать капремонт медучреждений Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будут возведены 12 модульных комплексов под медицинские пункты. До 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Вместе с тем, Глава государства констатировал, что в регионе ряд учреждений здравоохранения нуждаются в срочном капитальном ремонте. Это областная детская больница в Талдыкоргане, районные больницы в Аксуском и Кербулакском районах.

«Поручаю Правительству обеспечить финансирование данных проектов из республиканского бюджета», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что в регионе, несмотря на общее снижение смертности, растет количество смертей от злокачественных новообразований. Поэтому нужно выделить средства на укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкоргане. При этом важно усилить профилактику и диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступ больных к своевременному лечению и необходимым лекарственным препаратам.