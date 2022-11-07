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Глава государства поручил приступить к модернизации «МАЭК-Казатомпром»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Ноября 2022, 13:18
Глава государства поручил приступить к модернизации «МАЭК-Казатомпром»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Уделить особое внимание расширению мощностей «МАЭК-Казатомпром» поручил Президент в ходе встречи с населением Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Динамичное развитие региона и высокие темпы прироста населения остро ставят вопрос модернизации инженерных сетей. Коммунальная инфраструктура не справляется с нагрузками. Основным поставщиком воды, тепла и электроэнергии в регионе является «МАЭК-Казатомпром». Между тем износ оборудования на этом предприятии уже превышает 80%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе предыдущей рабочей поездки в область Глава государства поручал разработать программу модернизации предприятия. « Правительству нужно предусмотреть необходимые средства на ее реализацию. В самое ближайшее время нужно приступить к работам», - отметил Президент.


Фото: t.me/bort_01


Президент Казахстана   Промышленность   Экономика   Мангистауская область  
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