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    13:07, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Глава государства поручил приступить к кампании ревакцинации населения

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

    Также Президент поручил приступить к кампании ревакцинации казахстанцев.

    «Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения», - сказал Глава государства.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Главная
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