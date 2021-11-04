Глава государства поручил приступить к кампании ревакцинации населения

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев. Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40%», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

Также Президент поручил приступить к кампании ревакцинации казахстанцев.

«Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения», - сказал Глава государства.