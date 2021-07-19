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Глава государства поручил принять оперативные меры для улучшения эпидситуации в стране

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июля 2021, 15:59
Глава государства поручил принять оперативные меры для улучшения эпидситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса в столице отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды в сети Twitter.

«К сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Особенно сложная ситуация наблюдается в столице», - отметил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации.

Глава государства добавил, что основная часть регионов находится в «красной» зоне. Ежедневно увеличивается число тяжелобольных.

«Самое прискорбное то, что мы теряем наших граждан. Поэтому необходимо принять оперативные меры. Мы должны составить план работы и обязательно его реализовать», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.


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