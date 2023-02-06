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Глава государства поручил принять меры по стабилизации температуры в квартирах экибастузцев

6 Февраля 2023, 11:18
Глава государства поручил принять меры по стабилизации температуры в квартирах экибастузцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ.


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