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Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств

8 Февраля 2022 14:10
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Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства на расширенном заседании Правительства отметил, что справедливое вознаграждение должно прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков и иждивенцев.

«Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности, воспитания молодежи», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент Казахстана поручил Правительству предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.

«Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Экономика   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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