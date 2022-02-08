Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава государства на расширенном заседании Правительства отметил, что справедливое вознаграждение должно прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков и иждивенцев.
«Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности, воспитания молодежи», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем Президент Казахстана поручил Правительству предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.
«Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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