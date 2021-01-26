Глава государства поручил Правительству оказать конкретную помощь Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе расширенного заседания Правительства Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать конкретную помощь Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кызылординская область переживает сложный вопрос. Как известно, основной доход в регион поступает от нефти. На сегодня запас кончается, уменьшается объем производства. Несмотря на это, мы должны двигаться вперед», - сказал Президент страны.

По словам Главы государства, для оказания поддержки Кызылординской области работа должна проводиться по двум направлениям.

«Во-первых, необходимо разведать новые нефтегазовые месторождения и провести исследования существующих месторождений. Не менее важным является развитие малого и среднего бизнеса и сферы услуг. Сам регион не сможет справиться с этой задачей. Бюджета недостаточно. Поэтому поручаю Правительству оказать конкретную помощь Кызылординской области», - обратился Касым-Жомарт Токаев.





Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.