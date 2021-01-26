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    12:31, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Глава государства поручил Правительству оказать конкретную помощь Кызылординской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе расширенного заседания Правительства Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать конкретную помощь Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кызылординская область переживает сложный вопрос. Как известно, основной доход в регион поступает от нефти. На сегодня запас кончается, уменьшается объем производства. Несмотря на это, мы должны двигаться вперед», - сказал Президент страны.

    По словам Главы государства, для оказания поддержки Кызылординской области работа должна проводиться по двум направлениям.

    «Во-первых, необходимо разведать новые нефтегазовые месторождения и провести исследования существующих месторождений. Не менее важным является развитие малого и среднего бизнеса и сферы услуг. Сам регион не сможет справиться с этой задачей. Бюджета недостаточно. Поэтому поручаю Правительству оказать конкретную помощь Кызылординской области», - обратился Касым-Жомарт Токаев.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Регионы Казахстана Кызылординская область Экономика Премьер-министр РК
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