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Глава государства поручил повысить заработную плату участковым медработникам в 2019 году

5 Октября 2018 12:42 217
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Глава государства поручил повысить заработную плату участковым медработникам в 2019 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о качестве медицинских услуг в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Опрос, который я лично провел, говорит о том, что люди недовольны работой жилищно-коммунального хозяйства, качеством медицины, качеством образования», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе ежегодного Послания народу Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что это все нужно для развития казахстанцев и их детей.

«По медицине тоже лечатся не у нас, а уезжают туда (за рубеж), потому что не доверяют нашим медикам. Повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. Поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Для этого в следующем году будет выделено из бюджета 5 миллиардов тенге», - добавил Нурсултан Назарбаев.

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Серик Сабеков

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