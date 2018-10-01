Глава государства поручил повысить заработную плату участковым медработникам в 2019 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о качестве медицинских услуг в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Опрос, который я лично провел, говорит о том, что люди недовольны работой жилищно-коммунального хозяйства, качеством медицины, качеством образования», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе ежегодного Послания народу Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что это все нужно для развития казахстанцев и их детей.

«По медицине тоже лечатся не у нас, а уезжают туда (за рубеж), потому что не доверяют нашим медикам. Повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. Поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Для этого в следующем году будет выделено из бюджета 5 миллиардов тенге», - добавил Нурсултан Назарбаев.