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    15:36, 13 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства поручил популяризировать культуру Казахстана за рубежом

    Глава государства принял министра культуры и информации Аиду Балаеву
    Фото: Акорда

    Глава государства принял министра культуры и информации Аиду Балаеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Аида Балаева отчиталась об итогах работы Министерства культуры и информации, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства. Министр проинформировала Президента о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.

    Также были озвучены планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.

    По итогам встречи Глава государства поставил перед Министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом.

    Кроме того, Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.

    Теги:
    Акорда Президент Аида Балаева Минкультуры и информации Токаев Касым-Жомарт
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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