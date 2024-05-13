Глава государства поручил популяризировать культуру Казахстана за рубежом

Глава государства принял министра культуры и информации Аиду Балаеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Аида Балаева отчиталась об итогах работы Министерства культуры и информации, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства. Министр проинформировала Президента о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.

Также были озвучены планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.

По итогам встречи Глава государства поставил перед Министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом.

Кроме того, Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.