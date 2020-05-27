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Глава государства поручил пересмотреть уголовную ответственность медиков

27 Мая 2020 12:55
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Глава государства поручил пересмотреть уголовную ответственность медиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совсем недавно любое упоминание о казахстанской медицине вызывало сплошной поток негатива. Нередки были и факты незаконного и несправедливого уголовного преследования за так называемые врачебные ошибки. Нужно эту практику пересмотреть, на мой взгляд», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

В частности, Глва государства отметил необходимость критического анализа уголовной ответственности медработников за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

«Степень халатности четко установить в ходе следствия очень сложно. В то же время под уголовной статьей находится немало медиков, мы это знаем. Следует также пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка проведения клинических иссследований. Угроза наказания отталкивает медицинских специалистов от науки. Выше сказаное, конечно, не снимает ответственности с врачей за жизни и здоровье граждан. Но такая ответственность должна быть административной и гражданско-правовой как в развитых странах мира. Поручаю разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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