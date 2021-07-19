Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства поручил пересмотреть требования по включению объектов в «Ashyq»

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июля 2021, 16:11
Глава государства поручил пересмотреть требования по включению объектов в «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно расширять охват «Ashyq», совершенствовать его функционал. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды в сети Twitter.

«Государство должно поддержать бизнес, использующий «Ashyq» и иные цифровые инструменты. С другой стороны, следует жестко наказывать предпринимателей, игнорирующих подобные меры мониторинга. Этот вопрос должен быть на особом контроле акимов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что это, несмотря на то, что оператором системы является Палата предпринимателей «Атамекен».

«Необходимо пересмотреть требования по включению в списки объектов в сторону их упрощения. Прошу Правительство решить данный вопрос. Важно расширять охват «Ashyq», совершенствовать его функционал и не забывать о ежедневном мониторинге его работы. Имеется информация о том, что включение объектов предпринимательства в списки, использующих «Ashyq», достаточно долгий бюрократический процесс», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.


Президент Казахстана   Правительство РК   Акорда   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Ashyq  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области