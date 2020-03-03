Глава государства поручил пересмотреть порядок переноса выходных для госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть действующий порядок переноса выходных дней в связи с праздниками, передает МИА «Казинформ».

«Поручил Правительству и АП пересмотреть действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным. Следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих», - написал Президент в Twitter.