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Глава государства поручил пересмотреть порядок переноса выходных для госслужащих
3 Марта 2020 21:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть действующий порядок переноса выходных дней в связи с праздниками, передает МИА «Казинформ».
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«Поручил Правительству и АП пересмотреть действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным. Следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих», - написал Президент в Twitter.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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