+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -5 °С
USD 376.84 EUR 407.97
RUB 5.91 CNY 53.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства поручил обеспечить сельские школы и медпункты доступом к интернету

18 Февраля 2020 19:06
Поделиться:
Глава государства поручил обеспечить сельские школы и медпункты доступом к интернету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Казахстан ратифицировал Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму
Президент РК посетил штаб-квартиру Главного разведывательного управления Вооруженных сил Президенту РК внесли на рассмотрение предложения по оптимизации нацхолдингов Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова

Глава государства заслушал отчет об основных итогах работы АО «Казахтелеком» в 2019 году, а также о реализации концепции «Smart Сity» и проекта «Smart Aqkol».

Кроме того, Куанышбек Есекеев проинформировал Президента о покупке «Казахтелекомом» акций компаний «Kcell» и «Tele2», мерах по интеграции их работы и реализации проекта мобильного сервиса.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений. В частности, Глава государства заявил о необходимости обеспечить полный охват населенных пунктов страны мобильной связью, а сельские школы и медицинские пункты – доступом к сети интернет. Кроме того, Президент поручил не допустить повышения стоимости услуг связи.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Интернет, Акорда, Связь, ТВ, IT,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив