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Глава государства поручил обеспечить общественную безопасность в период ЧП

23 Марта 2020 14:20
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Глава государства поручил обеспечить общественную безопасность в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить общественную безопасность в период ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо обеспечить общественную безопасность в период ЧП. Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего, фактов воровства, грабежей, мародерства, неподчинения законным требованиям властей. В текущей ситуации могут активизироваться криминальные элементы. В связи с этим надо усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что надо мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при необходимости силы других направлений.

«Прошу также внести предложения по привлечению для этой работы армии, национальной гвардии. Генеральной прокуратуре и Верховному суду следует срочно разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения. Понятно, что иногда на преступления людей толкает потеря доходов. Но это ни в коей мере не является оправданием. В то же время, надо наладить работу по профилактике правонарушений с группами риска. Активизируйте деятельность участковых инспекторов полиции, по возможности привлекайте к профилактике КСК», - дал поручение Глава государства Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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