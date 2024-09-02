Глава государства поручил масштабировать программу ремонта автодорог

Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, он поручил качественно отремонтировать не менее 10 тысяч километров дорог по всей стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сказал Президент, актуальным вопросом является состояние наших автодорог.

— Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана — Алматы, Актобе — Атырау — Астрахань, Талдыкорган — Усть-Каменогорск, — сказал Глава государства.

По его словам, большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи км межобластных и межрайонных автодорог.