Глава государства поручил масштабировать программу ремонта автодорог
Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, он поручил качественно отремонтировать не менее 10 тысяч километров дорог по всей стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сказал Президент, актуальным вопросом является состояние наших автодорог.
— Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана — Алматы, Актобе — Атырау — Астрахань, Талдыкорган — Усть-Каменогорск, — сказал Глава государства.
По его словам, большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи км межобластных и межрайонных автодорог.
— Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских, — поручил Касым-Жомарт Токаев.