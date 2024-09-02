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    12:16, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Глава государства поручил масштабировать программу ремонта автодорог

    Дорога авто Жол көлік
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, он поручил качественно отремонтировать не менее 10 тысяч километров дорог по всей стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сказал Президент, актуальным вопросом является состояние наших автодорог.

    — Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана — Алматы, Актобе — Атырау — Астрахань, Талдыкорган — Усть-Каменогорск, — сказал Глава государства.

    По его словам, большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи км межобластных и межрайонных автодорог.

    — Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских, — поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Дороги Акорда Президент Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024 Ремонт дорог
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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