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Глава государства поручил Кайрату Келимбетову активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций
25 Июня 2022 12:04

Глава государства поручил Кайрату Келимбетову активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с итогами деятельности Международного финансового центра «Астана» за 2021 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено о готовности к проведению международной конференции Astana Finance Days. В ее рамках будут обсуждены наиболее важные вопросы актуальной экономической повестки, в числе которых – новая роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства.

Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны в тесном взаимодействии с Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.


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