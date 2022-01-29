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Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе

29 Января 2022 22:07
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Глава государства поручил Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Уштобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Е. Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе, передает МИА «Казинформ»

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«Министру внутренних дел Е. Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной отвественности по закону», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.


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#Президент Казахстана   #Алматинская область   #МВД РК  
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