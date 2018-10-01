Глава государства попросил не задерживать госслужащих допоздна на работе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике проведение Правительством РК и государственными органами бесконечных совещаний, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Надо снизить формализм и бюрократию во всех органах. В посленее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний Правительства и госорганов, а также документооборот», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе Послания народу Казахстана в Акорде.



Глава государства подчеркнул, что у чиновников все время уходит только на эти совещания.



«100 суток на совещениях сидят в год! Слушайте, вы не даете работать людям. В Правительство могут ходит только во вторник - все, не ходите. С утра заседания, после обеда встречи. В понедельних я принимаю, Президент», - сказал Нурсултан Назарбаев.



Президент добавил, что государственный служащий должен работать по закону только семь часов.



«То министры, то их заместители, то акиммы, их заместители - постоянно лазают здесь. У меня большой опыт государственной работы, подготовленное заседание может проходить полчаса, по тяжелым вопросам - час. Государственный служащий должен работать 7 часов по закону, он не должен сидеть до 12 часов (ночи). Давайте дадим ему нормально жить, иметь светлые мозги, чтобы завтра решить вопросы. Он сидит до 12-ти, до часу ночи», - отметил Нурсултан Назарбаев.



Глава государства сообщил, что бывают дни, когда Правительство проводит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день.



«Бакытжан (Сагинтаев, Премьер-Министр РК), ты сам когда работаешь? Поэтому ничего не контролируется у нас в стране, вы только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил. Может, надо в газете напечатать - дайте работать людям, своим делом заняться», - заключил Нурсултан Назарбаев.