Глава государства подпишет указ о назначении выборов депутатов Сената

26 Ноября 2022, 11:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подпишет Указ «О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственном строительстве мы четко следуем формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Выборы Президента запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти. Они стали первым этапом большого электорального цикла», - сказал в ходе церемонии инаугурации Касым-Жомарт Токаев.

Как заявил Глава государства, страна продолжит планомерный процесс политической модернизации.

«Сегодня я также подпишу Указ «О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан». Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Кроме того, сегодня мною в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы будет подписан Указ «О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан». Следующим этапом станет ее полноценная трансформация», - сообщил Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.