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Глава государства подписал законы об охране и использовании истоpико-культуpного наследия

28 Декабря 2019 16:33
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Глава государства подписал законы об охране и использовании истоpико-культуpного наследия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Вместе с тем, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историко-культурного наследия», направленный на приведение действующего законодательства в соответствии с принятым Законом «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».


Тексты Законов публикуются в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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