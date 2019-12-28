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Глава государства подписал законы об охране и использовании истоpико-культуpного наследия
28 Декабря 2019 16:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Вместе с тем, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историко-культурного наследия», направленный на приведение действующего законодательства в соответствии с принятым Законом «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».
Тексты Законов публикуются в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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