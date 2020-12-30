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Глава государства подписал Закон РК «О техническом регулировании»

30 Декабря 2020, 20:07
Глава государства подписал Закон РК «О техническом регулировании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, 24 декабря 2020 года депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О техническом регулировании» и сопутствующий к нему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей».

«При разработке законопроекта нашей основной задачей было принять закон, который мог бы не только защитить наших потребителей от небезопасной продукции, но и внедрить механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей, не оказывая на них избыточную нагрузку при осуществлении контрольных мероприятий», - отмечал тогда на пленарном заседании Сената министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Что касается сопутствующего закона, то новшеством является переход от контроля субъектов к контролю объектов в рамках механизма оперативного реагирования при государственном контроле.

Будет проверяться сама продукция, а не производитель или продавец. Для этого вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции с целью проведения лабораторных испытаний. В целях незамедлительного пресечения обращения на отечественном рынке небезопасной продукции закон в соответствии с Предпринимательским кодексом предусматривает две меры оперативного реагирования. Это изъятие небезопасной продукции по результатам подтвержденных испытаний и запрет выпуска продукции в обращение, не прошедшей сертификацию, или на которую сертификат отсутствует.


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