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Глава государства подписал закон по вопросам защиты прав ребенка
3 Мая 2022 18:11
Глава государства подписал закон по вопросам защиты прав ребенка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Мажилиса РК одобрили поправки, внесенные Сенатом в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».

Закон разработали в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка. Законопроект был одобрен Мажилисом 9 марта 2022 года и направлен в Сенат с 71 принятой позицией. Внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан поправки состояли из 6 позиций и предусматривали изменение механизма взаимодействия государственных органов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной или иным образом ограниченной к распространению на территории Республики Казахстан информации, наносящей вред ребенку. Депутаты Сената предложили наделить уполномоченный орган в области средств массовой информации компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, а также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам. При этом из законопроекта исключили компетенции уполномоченного органа в области средств массовой информации по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации (Законы Республики Казахстан «О средствах массовой информации», «О связи», «Об информатизации»).


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