Новости
Глава государства подписал Закон по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных
30 Декабря 2021 19:08
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеОсновные инициативы 2021 года задают курс политического вектора Казахстана в следующем году Сколько поездок в регионы Казахстана совершил Глава государства в 2021 году Президент РК подписал Закон по регулированию предпринимательства
Текст Закона публикуется в печати.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Итоги года: как в Казахстане продвигаются экономические инициативы
- Сколько поездок в регионы Казахстана совершил Глава государства в 2021 году
- Президент РК подписал Закон по регулированию предпринимательства
- Президент РК подписал Закон об ответственном обращении с животными
- Основные инициативы 2021 года задают курс политического вектора Казахстана в следующем году
- Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн