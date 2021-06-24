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    16:51, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава государства подписал закон по вопросам предпринимательства и соцмедстрахования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.


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