    11:25, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства подписал закон об изменениях в КоАП

    Соответствующий закон подписал сегодня Президент Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду, передает агентство Kazinform. 

    Акорда Ақорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    — Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе Акорды.

    Ранее Президент подписал законы «Об искусственном интеллекте» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации».

