11:25, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Глава государства подписал закон об изменениях в КоАП
Соответствующий закон подписал сегодня Президент Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду, передает агентство Kazinform.
— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе Акорды.
Ранее Президент подписал законы «Об искусственном интеллекте» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации».