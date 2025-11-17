Глава государства подписал закон об изменениях в КоАП

— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе Акорды.

Ранее Президент подписал законы «Об искусственном интеллекте» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации».