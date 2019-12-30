Глава государства подписал Закон «О статусе педагога»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О статусе педагога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя».

Тексты Законов публикуются в печати.

Документ предусматривает регулирование правовых, социально-экономических отношений, которые будут способствовать качественному улучшению правового положения педагогов, гарантий их социальной защищенности.

В частности, повышение заработной платы на 25%, введение штрафа за привлечение к несвойственным функциям учителей. Также предусмотрены нормы материальных стимулов, направленных на повышение учителями своей компетенции - это доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за наставничество и другие меры. С целью стимулирования повышения качественного потенциала педагогических работников в школах, предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра и многое другое.



