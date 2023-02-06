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Глава государства подписал закон о цифровых активах РК

6 Февраля 2023, 17:51
Глава государства подписал закон о цифровых активах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как было отмечено ранее в Сенате, нормы этого закона нацелены на создание правовой базы для дальнейшего развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране.

Текст Закона публикуется в печати.



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