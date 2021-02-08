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Глава государства подписал указ о призыве на срочную воинскую службу

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Февраля 2021, 08:06
Глава государства подписал указ о призыве на срочную воинскую службу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» и статьей 31 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июле и сентябре – декабре 2021 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – июле и сентябре – декабре 2021 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2021 года через соответствующие местные органы военного управления.

4. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 5 февраля 2021 года

№ 503


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