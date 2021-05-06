Глава государства подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса
06 мая 2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант:
Хусаинову Марату Рахимовичу,
Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу;
воинское звание генерал-майор:
Аймурзину Айдару Асфандияровичу,
Акбалину Рустему Нурсултановичу,
Алдиярову Нурлану Капановичу,
Ахмадиеву Алмазу Шугаевичу,
Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу,
Кучекбаеву Мереке Матимовичу,
Уштаеву Куанышбеку Ускенбаевичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Дуанбаеву Айбару Аманбековичу,
Конкашеву Шингису Рахатовичу,
Сейсембаеву Руслану Темиргалиевичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Баймукашеву Мурату Калибековичу,
Бекиеву Оналу Ботаевичу,
Дарменову Акынкали Даутбаевичу,
Заппарову Арыстангани Расилхановичу,
Масимову Нурлану Мырзахановичу,
Тулебаеву Марату Сагинтаевичу;
специальное звание генерал-майор юстиции:
Ешмагамбетову Жанату Болатовичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Әбдіханов Қайрат Әлиханұлы,
Бакашбаеву Жаркынбеку Кендирбековичу,
Кожабаеву Максату Аманкуловичу,
Шалабаеву Серику Рыскалиевичу;
высший квалификационный класс 3 категории:
Шабдар Нұрлан Аманкелдіұлы.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 6 мая 2021 года
№ 569