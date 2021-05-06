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Глава государства подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Мая 2021, 11:14
Глава государства подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса

06 мая 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить:

воинское звание генерал-лейтенант:

Хусаинову Марату Рахимовичу,

Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу;

воинское звание генерал-майор:

Аймурзину Айдару Асфандияровичу,

Акбалину Рустему Нурсултановичу,

Алдиярову Нурлану Капановичу,

Ахмадиеву Алмазу Шугаевичу,

Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу,

Кучекбаеву Мереке Матимовичу,

Уштаеву Куанышбеку Ускенбаевичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Дуанбаеву Айбару Аманбековичу,

Конкашеву Шингису Рахатовичу,

Сейсембаеву Руслану Темиргалиевичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Баймукашеву Мурату Калибековичу,

Бекиеву Оналу Ботаевичу,

Дарменову Акынкали Даутбаевичу,

Заппарову Арыстангани Расилхановичу,

Масимову Нурлану Мырзахановичу,

Тулебаеву Марату Сагинтаевичу;

специальное звание генерал-майор юстиции:

Ешмагамбетову Жанату Болатовичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Әбдіханов Қайрат Әлиханұлы,

Бакашбаеву Жаркынбеку Кендирбековичу,

Кожабаеву Максату Аманкуловичу,

Шалабаеву Серику Рыскалиевичу;

высший квалификационный класс 3 категории:

Шабдар Нұрлан Аманкелдіұлы.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 6 мая 2021 года

№ 569


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