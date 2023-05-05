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Глава государства подписал Указ о присвоении высших военных и специальных званий

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 12:42
Глава государства подписал Указ о присвоении высших военных и специальных званий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить:

воинское звание генерал-лейтенант:

Ботаканову Еркину Советбековичу,

Койбакову Талгату Мамыртаевичу;

специальное звание генерал-лейтенант полиции:

Лепехе Игорю Владимировичу,

Саденову Ержану Сапарбековичу;

воинское звание генерал-майор:

Артыкову Бауржану Шубаевичу,

Байтлеуову Ермеку Утешевичу,

Далматову Канатаю Жорабековичу,

Журабаеву Болату Жархумбаевичу,

Миртаеву Нурболу Сабденбековичу,

Нурпеисову Ерлану Садкенулы,

Сыдыкову Бакытбеку Сапарбековичу,

Сыздыкову Бауыржану Мадиевичу,

Тулепбаеву Самату Булатовичу,

Умбетову Кайрату Жарылкасыновичу,

Шарипханову Сырыму Дюсенгазиевичу;

воинское звание генерал-майор юстиции:

Секенову Дастану Абдикадыровичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Дарменову Бакитжану Дарменовичу,

Калмурзаеву Болату Аюбаевичу,

Кокумбаеву Ринату Тулеухановичу,

Саркулову Руслану Сериковичу,

Шалгынбаеву Руслану Сергазыновичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан:

Балтабекову Ансагану Скендеровичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

Карымсакову Мурату Секешевичу,

Оразхан Асхат Оразханұлы;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Акжанову Данияру Мейрамовичу,

Сагындыкову Амиру Абаевичу,

Саукомбекову Саяту Махметовичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Омарбекову Ерлану Болатовичу,

Саданову Арману Амангельдиевичу,

Сайтбекову Айдару Муталиковичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Байжанову Улану Сапаровичу,

Байшулакову Алмату Муратовичу,

Муканову Габиту Касымбековичу,

Сагиеву Елдосу Алихановичу.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 5 мая 2023 года

№ 211


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