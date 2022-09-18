Глава государства подписал Указ о переименовании города Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентом Казахстана подписан Указ «О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования».