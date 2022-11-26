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Глава государства подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК

26 Ноября 2022, 13:24
Глава государства подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 16 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан;

2) изменения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан.

2. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

3. Высшей аудиторской палате Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 5

Подробнее с положением о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан можно ознакомиться здесь.


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